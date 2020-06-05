Организаторы чемпионата России по футболу в лице российской премьер-лиги и выступающие в ней клубы определились с регламентом возобновления сезона. Ключевые решения были приняты в рамках общего собрания.

Организаторы чемпионата России по футболу в лице российской премьер-лиги и выступающие в ней клубы определились с регламентом возобновления сезона. Ключевые решения были приняты в рамках общего собрания, проводившегося в формате видеоконференции.По итогам собрания его участниками были выработаны правила проведения матчей. Как сообщает официальный сайт лиги, были урегулированы вопросы тестирования игроков и персонала, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, представителей СМИ на стадионы.В итоге, поклонники футбола смогут посещать футбольные арены по решению региональных властей, а вот фанатам гостевых клубов будет запрещено приезжать на матчи своих команд.Журналисты смогут посещать встречи российской премьер-лиги при условии использования масок и перчаток. Они должны будут находиться в пресс-ложе и держать социальную дистанцию. Послематчевые пресс-конференции будут проходить в онлайн-режиме.И также были определены сроки летнего трансферного окна в России. Покупать, продавать и арендовать футболистов можно будет с 26 июля по 19 сентября.Напомним, что премьер-лигу планируют возобновить 19 июня. До завершения чемпионата командам необходимо сыграть восемь туров.