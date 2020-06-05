Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме на юге Москвы, еще двоим потребовалась помощь медиков.

Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме на юге Москвы, еще двоим потребовалась помощь медиков.Очевидцы сообщили о мощном взрыве в девятиэтажке на Дорожной улице, после чего в квартире на четвертом этаже вспыхнул пожар, а из окон повалил черный дым. Прибывшие спасатели справились с огнем, площадь пожара составила 30 квадратных метров.Жертвой ЧП стал один человек, его тело обнаружили во время осмотра обгоревшей квартиры. Еще одного жильца, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, спасли.На место прибыли сотрудники газовых служб. О причинах произошедшего пока ничего не сообщается.