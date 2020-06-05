В Орле девушка ошибочно признанная умершей пока живет в социальном приюте. Прокуратура Заводского района занимается восстановлением утраченных документов и правами на жилье.

В Орле девушка ошибочно признанная умершей пока живет в социальном приюте. Прокуратура Заводского района занимается восстановлением утраченных документов и правами на жилье.Напомним, Светлана Бакина была "похоронена" осенью 2019 года. На самом деле под ее именем на Наугорском кладбище покоится неизвестная женщина. Как позже выяснилось, ошиблись в опознании умершей родственники Светланы, приняв другого человека за свою дочь. А сама Света была сильно травмирована при невыясненных обстоятельствах, долго лечилась, потом скиталась. Подобрал девушку неравнодушный прохожий. С этого времени началась новая жизнь.Как передает ГТРК "Орел", сейчас прокуроры работают над восстановлением прав Светланы. В Заводской суд отправлен запрос об удалении из реестра сведений о смерти, а также признания существующего документа о смерти не действительным.Старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова добавила: "Начаты процессуальные проверки по факту уничтожения паспорта девушки, препятствия ей в пользовании жилым помещением, а также наличия телесных повреждений. Ход и результаты проверок находятся на контроле в прокуратуре".