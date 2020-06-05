Противовоздушная оборона Москвы провела учения по защите столицы от авианалета. Как рассказали военные, радиолокационные станции вовремя обнаружили вражеские самолеты и беспилотники, летящие на разных высотах, а зенитные ракетные комплексы перехватили их.

Противовоздушная оборона Москвы провела учения по защите столицы от авианалета. Как рассказали военные, радиолокационные станции вовремя обнаружили вражеские самолеты и беспилотники, летящие на разных высотах, а зенитные ракетные комплексы перехватили их, пишет агентство "Интерфакс".В тренировке участвовали 40 расчетов радиолокационных станций, а также ЗРК С-300, С-400 и ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Всего они выполнили 30 электронных пусков ракет. Роль вражеской авиации играли дежурные истребители Су-30СМ и Су-35, бомбардировщики Су-34 и вертолеты Ми-24П.