Разлив нефти в Норильске 29 мая стал настоящей бедой и угрозой для экологии. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального уровня. На данный момент занимаются устранением последствий произошедшего.

Разлив нефти в Норильске 29 мая стал настоящей бедой и угрозой для экологии. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального уровня. На данный момент занимаются устранением последствий произошедшего.В День эколога Владимир Путин провел онлайн-встречу с защитниками природы и животных. Президент обсудил с ними создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду,защите исчезающих животных, а также другие насущные проблемы, связанные с экологией.К онлайн-конференции также подключился глава "Норникеля" Владимир Потанина, чтобы рассказать о планах устранения последствий разлива нефти на севере Красноярского края. Предприниматель сообщил, что компания сама потратится на ликвидацию аварии. Предварительно, речь идет о 10 миллиардах рублей."Если своевременно поменяли бы резервуар – не пришлось бы нести такие расходы", – заметил Владимир Путин.1 Июн 2020 в 7:12 PDTТакже Потанин доложил, что компания уже подготовила складские помещения для сбора 100 тысяч тонн грунта. Кроме того, он заверил – "Норникель" использует самые лучшие технологии вне зависимости от того, насколько дорого это может обойтись.