Илья Яббаров порывается арендовать замок, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин. Участник реалити-шоу Дом-2 планирует отметить в доме артистов свою свадьбу.

Илья Яббаров порывается арендовать замок, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин.Участник реалити-шоу "Дом-2" планирует отметить в доме артистов свою свадьбу.Илья Яббаров так и не расстался с Настей Голд, хотя неоднократно рассказывал о таком желании. Теперь возлюбленные ведут разговоры о свадьбе. Илья хочет устроить роскошное торжество, как у Алексея Купина. Мужчина посчитал свои доходы и заявил, что для такого события прекрасно подойдет замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.Позже Голд отметила, что ее возлюбленный пошутил. Однако девушка не против такой идеи, она охотно согласилась бы на свадьбу в таком красивом месте. Интересно, что Настя до сих пор не получила от Ильи предложение пожениться.Пользователи Сети, очевидно, шутку Яббарова не оценили. Они считают, что Илье нужно закрыть рот и не делать такие глупые высказывания. "Ну уж на Пугачеву-то разевать роток – перебор", "Илья, твои пять тысяч наличными Алле не нужны", "Совсем заняться нечем что ли?", – написали поклонники шоу.15 Май 2020 в 8:11 PDTКстати, возлюбленные хотят принять участие в конкурсе "Дома-2" "Свадьба на миллион". Если Илья и Настя победят в этом состязании, то устроят пышную свадьбу. В случае проигрыша Настя откажется от затеи роскошного торжества, просто распишется с избранников и улетит отдыхать за границу.