Сергей Глушко (Тарзан) старается отвлечь внимание россиян от неприятной истории, фигурантом которой он стал. Однако многие до сих пор не могут ему простить неосторожных слов о безденежье в период пандемии коронавируса и продолжают травить в Сети.

Сергей Глушко (Тарзан) старается отвлечь внимание россиян от неприятной истории, фигурантом которой он стал. Однако многие до сих пор не могут ему простить неосторожных слов о безденежье в период пандемии коронавируса и продолжают травить в Сети.Артиста продолжают критиковать за неосмотрительное высказывание. В своей последней публикации в "Инстаграм" стриптизер предстал на фоне радуги.Он решил разрядить обстановку вокруг своей персоны безобидной шуткой. "Закончил курсы радугастроителей. Первые шаги", – написал Сергей Глушко. Но не тут-то было.Некоторые фолловеры решили вновь ударить мужа Наташи Королевой по больному месту. "Слышала, что Вы с Наташей голодайте, плохо с деньгами. Напишите адрес – вышлю картошку с салом", – приводит комментарий одной из подписчиц стриптизера "Экспресс газета". Вскоре комментарий был удален, но в Сети он сохранился.28 Май 2020 в 4:25 PDTНапомним, ранее 50-летний Сергей Глцшко на эмоциях заявил, что в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, артисты не имеют ни копейки. После этого на него обрушился шквал негатива как от коллег по шоу-бизнесу, так и от обывателей.Примечательно, что у стриптизера все же нашлись защитники. Так, солидарность с проявил продюсер Иосиф Пригожин, за что тоже был резко раскритикован.