Ведущая Арина Шарапова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте подборку архивных снимков со звездами. Среди знаменитостей можно найти и Аллу Пугачеву.

Ведущая Арина Шарапова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте подборку архивных снимков со звездами. Среди знаменитостей можно найти и Аллу Пугачеву.Накануне журналистка сообщила, что в пятницу проведет прямой эфир с участием продюсера Семена Могилевского. Теледива рассказала, что бизнесмен давно работает с Примадонной и Максимом Галкиным. Уже много лет импресарио занимается организацией выступлений таких звезд российской эстрады, как Тамара Гвердцители, Владимир Спиваков, Алиса Фрейндлих и других.Для иллюстрации своего рассказа Алена Шарапова добавила подборку архивных кадров. На них Семен Могилевский радостно обнимается со своими подопечными. Особое внимание привлекли фотографии с Аллой Пугачевой.Примадонна отрицает, что делала пластические операции и "уколы красоты". Звезда всегда подчеркивала, что позволяла себе максимум "небольшие подтяжечки". Однако фото, попавшие в Сеть, заставили поклонников усомниться в словах певицы.8 Ноя 2018 в 4:19 PSTНа кадрах Алла Пугачева выглядит не как дива, а, скорее, как милая пенсионерка. Неясно, в каком году сделаны снимки, однако сейчас певица выглядит значительно моложе. В последних публикациях в соцсетях у звезды гладкая кожа, аккуратный овал лица и стройная фигура – так и не скажешь, что супруге Максима Галкина перевалило за 70 лет.