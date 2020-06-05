Российская орбитальная группировка занимается мониторингом разлива дизельного топлива в Норильске. Сделанные из космоса фотографии были опубликованы в Сети. На них видны следы ..

Российская орбитальная группировка занимается мониторингом разлива дизельного топлива в Норильске. Сделанные из космоса фотографии были опубликованы в Сети. На них видны следы загрязнения, а также боны, которыми перегородили реки, передает .Напомним, 29 мая на территории принадлежащей дочерней компании "Норникеля" ТЭЦ-3 в Норильске из поврежденной цистерны в почву и окрестные реки пролилось свыше 21 тонны дизельного топлива. В регионе объявлен режим ЧС федерального значения. Ведутся работу по ликвидации последствий ЧП.Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки— РОСКОСМОС (@roscosmos)