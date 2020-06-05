Актер из сериала 257 причин, чтобы жить из-за пандемии коронавируса не смог попасть на родину. Роман Маякин и его возлюбленная София Кофман были на отдыхе, когда закрыли границы.

Актер из сериала "257 причин, чтобы жить" из-за пандемиикоронавируса не смог попасть на родину. Роман Маякин и его возлюбленная СофияКофман были на отдыхе, когда закрыли границы.В начале марта знаменитость завершила все съемки и отправиласьв отпуск в Азию. Путешествие было запланировано заранее. Роман Маякин и София Кофман побыли вБангкоке, после этого отправились в Камбоджу. Звезда сериала "257 причин, чтобыжить" хотела посетить храмовый комплекс Ангкор-Ват.По словам актера, приехав в комплекс, он и его возлюбленнаяочень удивились. В обычно наполненном туристами месте практически никого небыло. Между тем Маякин подчеркивает, что речи о закрытии границ тогда не шло.Когда Роман и София засобирались в Москву, Россия закрывал въезддля иностранных подданных. Кофман, как гражданку Германии, отказались регистрироватьна рейс. Артист не стал возвращаться без возлюбленной.Паре пришлось лететь в Сингапур. Там влюбленные немногоуспокоились, они были уверены, что в России карантин закончится очень быстро. Ксожалению, отпуск Кофман и Маякина продолжается уже три месяца. "Когдазавершится, непонятно", – призналась звезда сериала .21 Мар 2020 в 10:19 PDTЭвакуационные рейсы актер и его зазноба пропустили,надеялись на скорое снятие ограничений. К тому же влюбленные решили, что туристы с детьми находятся в более уязвимом положении и им важнее попасть домой.Роман Маякин не скрывает, что скучает по сыну. С наследникомзнаменитость общается по видеосвязи. Застряв на чужбине, актер понял, что несможет остаться за границей на ПМЖ.