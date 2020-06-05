Актер из сериала 257 причин, чтобы жить из-за пандемии
коронавируса не смог попасть на родину. Роман Маякин и его возлюбленная София
Кофман были на отдыхе, когда закрыли границы.
Актер из сериала "257 причин, чтобы жить" из-за пандемии
коронавируса не смог попасть на родину. Роман Маякин и его возлюбленная София
Кофман были на отдыхе, когда закрыли границы.
В начале марта знаменитость завершила все съемки и отправилась
в отпуск в Азию. Путешествие было запланировано заранее. Роман Маякин и София Кофман побыли в
Бангкоке, после этого отправились в Камбоджу. Звезда сериала "257 причин, чтобы
жить" хотела посетить храмовый комплекс Ангкор-Ват.
По словам актера, приехав в комплекс, он и его возлюбленная
очень удивились. В обычно наполненном туристами месте практически никого не
было. Между тем Маякин подчеркивает, что речи о закрытии границ тогда не шло.
Когда Роман и София засобирались в Москву, Россия закрывал въезд
для иностранных подданных. Кофман, как гражданку Германии, отказались регистрировать
на рейс. Артист не стал возвращаться без возлюбленной.
Паре пришлось лететь в Сингапур. Там влюбленные немного
успокоились, они были уверены, что в России карантин закончится очень быстро. К
сожалению, отпуск Кофман и Маякина продолжается уже три месяца. "Когда
завершится, непонятно", – призналась звезда сериала .
21 Мар 2020 в 10:19 PDT
Эвакуационные рейсы актер и его зазноба пропустили,
надеялись на скорое снятие ограничений. К тому же влюбленные решили, что туристы с детьми находятся в более уязвимом положении и им важнее попасть домой.
Роман Маякин не скрывает, что скучает по сыну. С наследником
знаменитость общается по видеосвязи. Застряв на чужбине, актер понял, что не
сможет остаться за границей на ПМЖ.