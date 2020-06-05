Звезда сериалов Триггер и 257 причин, чтобы жить рассказала о причинах развода. Брак Романа Маякина просуществовал 11 лет.

Звезда сериалов "Триггер" и "257 причин, чтобы жить"рассказала о причинах развода. Брак Романа Маякина просуществовал 11 лет.После выпуска из вуза артист познакомился с Еленой Кулаевой.Девушка оказалась старше Романа Маякина на семь лет и к тому моменту уже быламногодетной матерью. У Елены подрастали трое детей от первого мужа.Кулаева и Маякин официально не оформляли отношения. В 2011 возлюбленнаяподарила звезде сериала "257 причин, чтобы жить" сына, которого назвали Миша.Спустя 11 лет после начала романа артист и мать его ребенка решили расстаться.По словам Маякина, его отношения с гражданской супругой небыли идеальными. "Было много хорошего и также было многосложностей, которые не давали нам оставаться семьей", – признаетсязнаменитость. Между тем назвать виновного в разладе этих отношений актер не может.Роман добавил, что после разрыва наладил отношения сЕленой. Конфликт между экс-супругами исчерпан. Вместе Маякин и Кулаевавоспитывают наследника.Актер сериала не скрывает, что профессиявсегда была для него на первом месте. Жить по-другому знаменитость пока ненаучилась. "Да, у меня в приоритете иду я, как это ни ужасно звучит, нопо-другому в моем случае не работает", – заметил Роман.28 Апр 2020 в 10:46 PDTМаякин считает, что человек должен жить в комфорте с самимсобой. В таком случае люди, которые находятся радом с ним, тоже становятсясчастливыми. Жертвенность ни к чему хорошему не приводит. Роману обязательно нужна интересная работа, впротивном случае он перестает быть "сбалансированной личностью".