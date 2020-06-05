Звезда сериалов Триггер и 257 причин, чтобы жить
рассказала о причинах развода. Брак Романа Маякина просуществовал 11 лет.
Звезда сериалов "Триггер" и "257 причин, чтобы жить"
рассказала о причинах развода. Брак Романа Маякина просуществовал 11 лет.
После выпуска из вуза артист познакомился с Еленой Кулаевой.
Девушка оказалась старше Романа Маякина на семь лет и к тому моменту уже была
многодетной матерью. У Елены подрастали трое детей от первого мужа.
Кулаева и Маякин официально не оформляли отношения. В 2011 возлюбленная
подарила звезде сериала "257 причин, чтобы жить" сына, которого назвали Миша.
Спустя 11 лет после начала романа артист и мать его ребенка решили расстаться.
По словам Маякина, его отношения с гражданской супругой не
были идеальными. "Было много хорошего и также было много
сложностей, которые не давали нам оставаться семьей", – признается
знаменитость. Между тем назвать виновного в разладе этих отношений актер не может.
Роман добавил, что после разрыва наладил отношения с
Еленой. Конфликт между экс-супругами исчерпан. Вместе Маякин и Кулаева
воспитывают наследника.
Актер сериала не скрывает, что профессия
всегда была для него на первом месте. Жить по-другому знаменитость пока не
научилась. "Да, у меня в приоритете иду я, как это ни ужасно звучит, но
по-другому в моем случае не работает", – заметил Роман.
28 Апр 2020 в 10:46 PDT
Маякин считает, что человек должен жить в комфорте с самим
собой. В таком случае люди, которые находятся радом с ним, тоже становятся
счастливыми. Жертвенность ни к чему хорошему не приводит. Роману обязательно нужна интересная работа, в
противном случае он перестает быть "сбалансированной личностью".