В Норильск прибыл глава Красноярского края Александр Усс, руководитель МЧС Евгений Зиничев, а также замгенпрокурора России Николай Шишкин. Инцидент с разливом топлива на севере региона приобрел статус ЧС федерального характера.

В Норильск прибыл глава Красноярского края Александр Усс, руководитель МЧС Евгений Зиничев, а также замгенпрокурора России Николай Шишкин. Инцидент с разливом топлива на севере региона приобрел статус ЧС федерального характера, передает ГТРК "Красноярск".Сначала осмотр загрязненной территории, потом осмотр места аварии. Сегодня же количество спасателей, принимающих учатие в ликвидации, увеличилось на 170. Для сбора ГСМ прибыли также сотрудники нововобирского отделения МЧС и специалисты одной из нефтяных компаний. В настоящий момент из реки откачали порядка 100 куб. метров горючего (менее 1 процента).Параллельно обсуждался трудный вопрос — как поступить собранным топливом? Подъездные пути отсутствуют. Точку в споре поставил Росприроднадзор."Мы не рассматриваем вопрос о сжигании смеси на месте. В Арктической зоне это недопустимо. Все затраты на строительство магистралей, трубопроводов и временных дорог, если это будет необходимо для откачки, понесет компания", — заявила глава ведомства Светлана Радионова.Чтобы откачать все топливо, имеющихся емкостей недостаточно. Однако, как сообщили представитель компании "Норникель", уже закуплены дополнительные, общим объемом 16 тысяч кубических метров."В субботу они будут доставлены в Норильск. Дизельно-водяную смесь законсервируют, а затем будем искать способы эвакуации емкости или самой жидкости с площадки", — пояснил первый вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко.Как рассказал губернатор региона, несмотря на то, что работы по устранению последствий ЧП проходят слаженно, необходимо решить целый ряд задач. "Принципиально важный вопросы — это недопущение подобных вещей в дальнейшем, для этого здесь присутствуют контролирующие органы, а также реальная оценка нанесенного ущерба", — подчеркнул Александр Усс.Отметим, в настоящий момент начата проверка, направленная на выяснение причин аварии. Также эксперты осмотрели другие подобные сооружения. В результате, на резервуаре, находящемся возле с аварийного, были обнаружены микротрещины. Его уже начали опорожнять. В нём содержится порядка 12 тысяч тонн дизельного топлива, которое будет распределено между ёмкостями на других площадках. Операцию планируют завершить через неделю.