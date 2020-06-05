Проведенный опрос показал, что больше половины российских водителей готовы выдать информацию о своей машине в обмен на скидку.

Проведенный опрос показал, что больше половины российских водителей готовы выдать информацию о своей машине в обмен на скидку.В опросе приняли участие более 20 000 водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет. И 54% из них готовы открыть доступ к данным о своем автомобиле в обмен на скидки за автомобильну страховку (36% опрошенных), топливо (29% респондентов), сниженную плату за парковку (12%), за дисконт на платных дорогах (10%).Меньше всего опрошенных интересовали скидки на помощь на дорогах (8%) и услуги автосервиса (5%), сообщает проводившая опрос рабочая группа "Автонет" Национальной технологической инициативы, пишет РБК. Правда, пока не определено, как именно водители смогут получать скидки.Советник главы "Автонета" Евгений Белянко сообщил, что последние 10 лет подобную информацию собирают производители для своих целей. Но российские водители законодательно не имеют права получить компенсацию за использование этих данных. Предложить скидки в обмен на данные планируется на платформе "Автодата", способной собирать более тысячи параметров: это данные о навигации, пробеге, расходе топлива, тормозной системе, системах помощи водителю, температуре окружающей среды, проценте загрузки двигателя, системе телематического оборудования и т.д.Для сбора данных на автомобили устанавливается специальное оборудование, а сама информация, как предполагается, в обезличенном виде будет передаваться госорганам, которые, в том числе, будут продавать эти данные бизнесу для его целей. Сейчас "Автодата" ведет переговоры с различными производителями автомобилей, в том числе с АвтоВАЗом, "Соллерсом" и ГАЗом.При этом директор по отраслевым решениям в страховании ИТ-компании КРОК Андрей Крупнов заявил, что подобные данные ценны для страховщиков для оценки рисков, связанных с конкретным водителем. Но коммерческую ценность ониимеют только в связке с персональными данными на самого автомобилста.