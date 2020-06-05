Российские ученые уже через месяц представят новую версию противокоронавирусного препарата Ремдесивир, которая быстрее проникает в организм и менее токсична, чем другие. Пока этот препарат вводят внутривенно с помощью растворителя. Но наши химики придумали способ доставлять его в легкие с помощью ингаляций.

Российские ученые уже через месяц представят новую версию противокоронавирусного препарата "Ремдесивир", которая быстрее проникает в организм и менее токсична, чем другие. Пока этот препарат вводят внутривенно с помощью растворителя. Но наши химики придумали способ доставлять его в легкие с помощью ингаляций. Ещё одно перспективное лекарство от COVID-19 — "Авифавир", разработанный Российским фондом прямых инвестиций — уже через неделю поступит в 35 российских больниц. О препаратах, а также о методах тестирования коронавируса и о вакцинах шла речь на встрече Владимира Путина и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Владимир Путин встречается с главой Российского фонда прямых инвестиций лично, чтобы поговорить, в первую очередь, о тех успехах, которых удалось добиться в борьбе с вирусом, которая — теперь это все понимают — начинается с максимально быстрого выявления инфекции. В России создали такую тест-систему, которая распознает вирус за полчаса."Знаю, что вместе с партнёрами в том числе, с японскими, создали достаточно эффективно работающие тест-системы", — говорит президент."Уникальность системы в том, что она за 30 минут может дать такой же точный тест, как и другие такие же точные системы за срок более, чем два часа. И это важно не только для срочности анализа, но и потому, что на существующем оборудовании можно сделать в 3, в 4 раза больше тестов в год. А ее мобильность позволила ей быть использованной министерством обороны и в Италии, и в Дагестане", — пояснил Дмитриев.Россия на данный момент продала 10 миллионов тестов по всему миру.Порт французского Тулона. Корабли международной телекоммуникационной компании готовятся к походу. Но перед этим необходимо удостовериться, что экипаж здоров.Российский эпидемиолог объясняет французским коллегам принцип работы новой тест-системы. Два небольших кейса. В первом набор для выявления РНК, во втором все для самого анализа, результат отображается на экране."Этот маленький аппарат — технический прорыв. Ещё 4 месяца назад мы ничего не знали о COVID-19, и вот он создан, для быстрого выявления вируса", — говорит Егор Васецкий, директор исследований французского Национального центра научных исследований.Российская наука, как и мировая, в деле борьбы с коронавирусом сейчас движется в трех главных направлениях. Во-первых, разработка тестов, в том числе на антитела. Во-вторых, создание вакцины и, в-третьих, разработка лекарства. Россия и здесь выбилась в лидеры, разработав противовирусный препарат "Авифавир"."Это один из двух зарегистрированных в мире, да?", — интересуется Путин."Да Это один из двух зарегистрированных в мире. Он первоначально был разработан в Японии для гриппа, чуть-чуть модифицирован. Клинические испытания позволяют нам считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит соответственно в клиники в России и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС", — сообщил глава РФПИ.Вот в этой лаборатории запустили производственный процесс полного цикла, из российского сырья.На третий день у больного приходит в норму температура. На пятый — вирус не обнаруживается. Это наблюдения врачей, о которых уже знают во Всемирной организации здравоохранения."Препарат был разработан и протестирован в клинических испытаниях в России и мне не терпится узнать, что есть лекарства, которые эффективны и безопасны для пациентов с COVID-19", — сказала Сумия Шваминатан, руководитель научных программ Всемирной организации здравоохранения.Параллельно ведется разработка других лекарств, например, препарат, который подавляет излишний ответ иммунной системы на вирус. РФПИ инвестирует и в создание вакцины, появления которой ждут во всем мире."Мы будем инвестировать в производство двух вакцин, в том числе совместно с институтом Гамалеи. И мы считаем, что эта вакцина показывает очень хорошие результаты и после того, как она будет обеспечена для России, она может быть одним из мировых лидеров с точки зрения вакцин", — считает Дмитриев.Фонд прямых инвестиций вкладывается в десятки направлений, занимаясь улучшением инфраструктуры, качества жизни, развитием регионов. Среди перспективных проектов, например, продвижение телемедицины."В 20 раз выросли запросы на телемедицину. В 10 раз вышло количество докторов. Сегодня тоже мы объявляем о стратегическом партнерстве с мэйл.ру, чтобы предоставлять онлайн-медицину 10 миллионам россиян", — подчернул Дмитриев.Например, только с января по май этого года фонд инвестировал в инфраструктурные проекты России около 200 млрд рублей. Для иностранных партнеров Россия сохраняет привлекательность благодаря макроэкономической стабильности."Инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах, поэтому все это дает основание, я думаю, нашим партнерам продолжить работу с РФПИ", — отметил глава государства."Безусловно, Владимир Владимирович, и мы считаем, что в этом году мы вложим больше средств, чем мы вложили в прошлом", — ответил руководитель РФПИ.Конечно, борьба с COVID-19 — сейчас основное, но так или иначе это — инвестиции в будущее."Нас уже в шутку называют фондом коронавирусных инвестиций", — сказал Дмитриев.Чем быстрее Россия и весь мир преодолеет пандемию, тем раньше начнется восстановление экономики.