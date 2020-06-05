Эксперты Роскачества ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов на основе собственных исследований определили пять лучших и пять худших категорий продуктов. Что можно есть, а к чему следует подойти с осторожностью? В каждой категории специалисты рассчитали процент безопасных продуктов от общего числа исследованных торговых марок.

Эксперты Роскачества ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов на основе собственных исследований определили пять лучших и пять худших категорий продуктов. Что можно есть, а к чему следует подойти с осторожностью? В каждой категории специалисты рассчитали процент безопасных продуктов от общего числа исследованных торговых марок.Россиянам советуют воздержаться от любимого для некоторых сочетания — шашлыка и коньяка. Мясной продукт находится на первом месте в списке небезопасных. Алкогольный напиток занял третью позицию. Употреблять "шашлычок под коньячок", как пел в одной из своих песен заслуженный артист России Сергей Трофимов, может быть крайне нежелательно для здоровья человека.Эксперты Роскачества отмечают, что тесты на безопасность не прошли 16 марок коньяка. Наиболее распространенное нарушение заключается в том, что напиток изготавливается из спирта невиноградного происхождения.На втором месте по опасности находится излюбленный как детьми, так и взрослыми продукт — глазированные ванильные сырки. На четвертой и пятой строчках — сервелат и сухие завтраки. Специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к пельменям, фаршу "Домашнему", икре лососевых, поскольку в такой продукции они находили кишечную палочку, антибиотики и превышенное количество микроорганизмов.Как бы абсурдно это ни звучало, но самым безопасным продуктом признана водка. 97,9 процента исследованных торговых марок, производящих крепкий алкогольный напиток, являются безобидными для потребителя. Безопасными также названы пиво и томатный сок.На втором месте по безопасности — нерафинированное подсолнечное масло (88,2 процента), на третьем — сушки (81,8 процента). Замыкают пятерку лидеров гречневая крупа и сметана (72,2 и 72 процента соответственно). Специалисты также отметили достойное качество клубничных йогуртов, кур бройлеров. Подробнее с исследованием можно ознакомиться на сайте Роскачества.На телеканале "Россия 1" по субботам выходит программа "Тест". В ней эксперты Роскачества еженедельно тестируют продукцию, представленную на отечественном рынке. В ближайшей передачи потребители узнают, как выбрать качественный и популярный сорт колбасы — сервелат, невзирая на то, что она внесена в список не рекомендуемой к употреблению продукции.