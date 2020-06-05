Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов. Об этом в Facebook сообщила его подруга, поэтесса Любовь Воропаева. Артисту было 83 года.

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов. Об этом в Facebook сообщила его подруга, поэтесса Любовь Воропаева. Артисту было 83 года.Причина смерти и иные подробности не сообщаются.В ноябре 2017 года актер перенес инсульт. Кокшенову стало плохо на улице, его госпитализировали в Первую градскую больницу, а затем перевели в Центральную клиническую больницу управделами президента.Народный артист России, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963 году окончил театральное училище имени Щукина. Актер снялся в ста с лишним фильмах. Самые известные его работы – в картинах "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Гараж". Также снимался в киножурнале "Ералаш".