Сочинский национальный парк возобновляет экскурсии для туристов. С завтрашнего дня откроется доступ в Воронцовские пещеры. Красивейшее место в горах хорошо известно путешественникам.

Сочинский национальный парк возобновляет экскурсии для туристов. С завтрашнего дня для соскучившихся по активному отдыху откроется доступ в Воронцовские пещеры. Красивейшее место в горах хорошо известно путешественникам. Многие стремятся попасть сюда из-за источника у входа. По легенде, вода здесь имеет магическую силу.Сотрудники нацпарка воспользовались периодом длительного закрытия объектов в период распространения коронавируса. Тропы расчищены, отремонтированы заграждения и мосты, обновлены зоны отдыха. Кроме того, обязательными к соблюдению остаются санитарно-эпидемиологические правила, введенные Роспотребнадзором и Минздравом.Как уточняет "Вести Сочи", набирать воду из источника у пещеры можно только по одному. Экскурсионные группы будут маленькими, чтобы легче было придерживаться дистанции. В местах скопления людей появились фан-барьеры, в том числе, у касс. Такие же правила введены и для посетителей "Дендрария", рассказал директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.Кстати, внутри самой Воронцовской пещеры есть природный барьер от микробов и вирусов, это ионы инертного газа радон. Природный антисептик дезинфицирует залы пещеры, покрывает ее стены, перила. Так что в пещере нет необходимости применять химические антисептики, а также надевать маски и перчатки, уточнил смотритель Хачик Бабаян. Он работает на уникальном объекте более 10 лет, знает о нем все, даже дает послушать туристам звучание единственного в своем роде сталактитового органа.Воронцовская пещера стала частью нового туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Работа над проектом уже завершается и осенью будет предложена туристам, пожелавшим узнать еще одну веху истории Черноморского побережья.