Мужчина в вечернее время выкопал посаженные деревья и пересадил их на участок возле местной голубятни...

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Марфино г. Москвы задержали 39-летнего жителя столицы по подозрению в краже деревьев с дворовой территории.Жители района Марфино в одной из социальных сетей разместили обращение о том, что купленные и посаженные ими во дворе саженцы туи были выкопаны неизвестными. С просьбой о помощи в розыске деревьев они обратились ко всем, кто может помочь их вернуть.Незамедлительно эта информация была передана участковым уполномоченным полиции, которые в ходе просмотра камер видеонаблюдения и отработки жилого сектора в течение нескольких часов установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который в вечернее время выкопал посаженные деревья и пересадил их на участок возле местной голубятни.В настоящее время саженцы туи возвращены и посажены в грунт перед подъездом дома.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29