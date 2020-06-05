Полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствоваших на дискотеке...

«Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве, ОНК УВД по ЮАО России г. Москвы при поддержке ОСН «Гром» пресекли проведение несанкционированного досугового мероприятия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки оперативной информации полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствоваших на дискотеке.Столичные полицейские у двух посетителей обнаружили наркотическое средство – мефедрон. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Также в ходе дальнейшего осмотра помещения с использованием служебно-розыскной собаки было обнаружено и изъято два свертка, в которых находилось наркотическое вещество - мефедрон. Установлено лицо, хранившее указанное наркотическое средство, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на привлечение его к уголовной ответственности.В отношении 48 лиц, присутствовавших на дискотеке, были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». В результате проведенных мероприятий установлен организатор данного досуга. Им оказался житель Московской области.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление собственников помещения, с целью привлечения к административной ответственности.УНК ГУ МВД России по г. Москве