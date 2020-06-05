Заседание совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта запланировано на конец сентября - начало октября. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге.

Заседание совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта запланировано на конец сентября — начало октября. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге.Как сообщил ТАСС помощник президента Игорь Левитин планируется провести заседание совета осенью — в конце сентября — начале октября в Екатеринбурге. "Если, конечно, коронавирус не помешает", добавил Левитин.Основной целью заседания станет принятие новой стратегии развития физкультуры и спорта,, которую предстоит разработать в течении месяца. При разработке нужно учитывать положительный опыт других стран и график международных соревнований. Министр спорта Олег Матыцин подтвердил, что проект стратегии будет представлен до 30 июня.