Рассуждая о своих политических оппонентах на грядущих выборах президента Белоруссии Александр Лукашнко изрядно прошелся по бывшему дипломату Валерию Цепкало, сравнив того с негодным хряком. Этой странной метафоре нашли скандальное объяснение.

Рассуждая о своих политических оппонентах на грядущих выборах президента Белоруссии Александр Лукашнко изрядно прошелся по бывшему дипломату Валерию Цепкало, сравнив того с негодным хряком. Этой странной метафоре нашли скандальное объяснение.Александр Лукашенко широко известен как у себя в стране, так и у своих ближайших соседей, как любитель политические вопросы обсуждать языком колхозного партсобрания. Не исключено, что в преддверии выборов президента Белоруссии политик еще не раз порадует зрителей и слушателей яркими выступлениями.Но даже для привычной публики выступление белорусского лидера по поводу его оппонента Валерия Цепкало показалось странным. Желая как-то поддеть соперника по предвыборной гонке он сравнил бывшего дипломата с "негодным хряком", от которого родятся только мертворожденные поросята, да и тех – немного.Пользователи Сети уверены, что таким образом Александр Лукашенко намекнул на обстоятельства лично жизни Валерия Цепкало. "Это уже совсем днище", – заметил комментатор. Он объяснил, что жена бывшего дипломата проходила процедуру искусственного оплодотворения, и именно на это указал белорусский лидер. "Это уже ниже плинтуса, ниже шуток про мамку и просто днище", – повторил блогер.Сам Валерий Цепкало, для которого скандальная подноготная выступления Александра Лукашенко была ясна с самого начала, на эти слова отреагировал спокойно. "Я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Белоруссии изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие", – объяснил он.Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Побороться за должность белорусского лидера, помимо Александра Лукашенко, собираются еще 14 кандидатов. Насколько были призрачными их шансы на успех покажет только время.