Стаж работающих с ковид-больными медиков Чувашии посчитают по формуле день за три. Президент дал поручение профильному министерству внести изменения в расчет пенсионного стажа. В республике с COVID-19 работают более 1800 медицинских специалистов, треть из которых врачи.

Стаж работающих с ковид-больными медиков Чувашии посчитают по формуле день за три. Президент дал поручение профильному министерству внести изменения в расчет пенсионного стажа. В республике с COVID-19 работают более 1800 медицинских специалистов, треть из которых врачи.Таким образом, информирует ГТРК "Чувашия", медики региона, которые в период пандемии по коронавирусу работали в инфекционных больницах, имеют право на прибавку в стаже. Один рабочий день, будь то стационар, скорая помощь или поликлиника, равняется трем дням работы. Сведения о количестве отработанных дней работодатель обязан подать в Пенсионный фонд по району.Отметим, за минувшие сутки в Чувашии зафиксировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции, 45 — вылечились, летальных исходов нет. Всего с начала года погибло 15 человек. Суточный прирост новой коронавирусной инфекции остается стабильно высоким. С начала пандемии выздоровело 1476 пациентов.