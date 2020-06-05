Жена хоккеиста Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором показывает, как их старший сын Сергей называет папу.

Жена хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором показывает, как их старший сын Сергей называет папу.На опубликованном в Instagram-сторис видеоролике Анастасия просит сына позвать папу. После этого тот произносит: "Папа! Сяся!" Детский возглас с забавным коверканием вызывает у супруги Александра смех.pic.twitter.com/AmTIJMN7jz— Зеленый свитер (@optaluna) June 5, 2020Напомним, что Сергею 18 августа исполнится два года. Накануне в семье Александра и Анастасии родился второй ребенок по имени Илья. Вскоре после родов хоккеист познакомил своего старшего сына с новорожденным.