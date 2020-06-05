Заслуженный артист России Дима Билан и его младшая сестра Анна Белан похожи друг на друга, как две капли воды. Это недавно заметили поклонники, когда певец опубликовал совместный снимок с родственницей. Также пользователи Сети не могли не отметить красоту девушки.

Заслуженный артист России Дима Билан и его младшая сестра Анна Белан похожи друг на друга, как две капли воды. Это недавно заметили поклонники, когда певец опубликовал совместный снимок с родственницей. Также пользователи Сети не могли не отметить красоту девушки.Анна Белан появилась на свет в 1995 году, через 14 лет после рождения Димы Билана. Все детство она провела вместе с родными. Как только девушка выросла, уехала в Лос-Анджелес, очевидно, чтобы добиться успеха.Анна старается повторить судьбу знаменитого родственника. Девушка увлекается электронной музыкой, записывает песни и даже готовит к выпуску целый альбом. Многие считают, что у Белан есть все шансы взобраться на музыкальный Олимп.Дима, разумеется, помогает Анне. Однако певец мало участвует в ее карьере. Он считает, что его сестра должна сама добиться определенных высот.Помощь с его стороны заключается в критике. Певец обращает внимание лишь на ошибки, которые совершает Анна. Хвалить сестру Дима, кажется, не собирается.Белан признавалась, что ее брат очень жестко с ней обращается. Однажды после концерта Дима не сказал сестре ничего хорошего. Но Анна все же благодарна своему знаменитому родственнику, ведь таким образом он все равно ее наставляет.Стоит отметить, что за последние несколько лет девушка очень изменилась. Еще два года назад она носила джинсовые комбинезоны и разноцветные дреды. Сейчас же Анна предпочитает обычную прическу и надевает элегантные наряды.Дима и Анна очень похожи взглядами, заметили поклонники. "Какие милые!", "Так похожи", "Очень красивые", "Вы преображаетесь", – написали подписчики Билана под его недавним совместным снимком с сестрой.Судя по публикациям в "Инстаграм", Анна очень любит путешествовать, объездила множество стран. Кстати, сейчас Анна живет в Москве. В какой момент она вернулась на Родину, неизвестно.