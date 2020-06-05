Режиссер и продюсер Лина Арифулина рассказала о том, что на должность директора первой Фабрики звезд Первого канала вместо нее претендовал Лев Лещенко. Подробностями она поделилась в прямом эфире Инстаграм с телеведущей Яной Чуриковой.

Режиссер и продюсер Лина Арифулина рассказала о том, что на должность директора первой "Фабрикизвезд" Первого канала вместо нее претендовал Лев Лещенко. Подробностями она поделилась в прямом эфире "Инстаграм" стелеведущей Яной Чуриковой.Знаменитости побеседовалио том, как создавался популярный музыкальный проект, о его тайнах и яркихмоментах. Одним из неожиданных фактов стало то, что место Лины Арифулиной могзанять знаменитый певец.Она отметила, что ЛевЛещенко такого предложения явно не ожидал и не очень хорошо представлял, какиеобязанности на него возложат. Артист был в растерянности. Режиссер объяснилаисполнителю, что ему нужно будет "строить" и учить молодежь.Лев Лещенко . "Я?!Строить?" – удивился тогда артист. Но его главным аргументом для отказа отучастия в проекте было то, что у него запланированы гастроли.21 Апр 2020 в 9:12 PDTНапомним, первый сезон "Фабрикизвезд" стартовал более 18 лет назад. Яна Чурикова отметила, что шоу в некоторомсмысле стало знаковым и воспитало целое поколение россиян. Выпускниками проектастали популярные сегодня певца – ПолинаГагарина, Рита Дакота, ВладСоколовский, Тимати, Ирина Дубцова, Юлия Савичеваи другие.