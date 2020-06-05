05.06.2020

2020-06-05 15:30:06

У бывшего главврача «Красного креста» заканчивается срок домашнего ареста

В понедельник Октябрьский районный суд Владимира должен определить судьбу дела Евгения Яскина.

Бывший главврач больницы скорой помощи во Владимире останется под домашним арестом до 7 июня. Его заместитель - Александр Певунов - до 28 мая.

Напомним, руководитель Красного Креста обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следователи совместно с оперативниками УФСБ установили, что незаконное вознаграждение Евгений Яскин получил за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медоборудования. Цены на него были искусственно завышены. Сумма взятки составила 1 миллион 700 тысяч рублей.

БСП возглавил добровольно вышедший в отставку заместитель директора департамента здравоохранения Анатолий Уколов. Вскоре подал в отставку и его бывший шеф. Он уехал руководить медициной в Нижегородскую область.