Американский рынок труда неожиданно начал восстанавливаться в мае после резкого роста безработицы на фоне пандемии коронавируса.

Американский рынок труда неожиданно начал восстанавливаться в мае после резкого роста безработицы на фоне пандемии коронавируса.Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года.При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 7,5 миллиона и рост безработицы до 19%.Согласно пересмотренным данным в апреле число рабочих мест сократилось на 20,687 миллиона, а не на 20,537 миллиона, как сообщалось ранее.Ситуация на рынке труда значительно улучшилась во второй половине мая, поскольку предприятия начали возобновлять работу после закрытия в середине марта.Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило менее 2 миллионов впервые с марта.