Известный телеведущий Андрей Норкин сообщил в своем Инстаграме о скоропостижной смерти его супруги Юлии. Ей было 53 года. Без мамы остались четверо детей. В последнее время Юлия работала ведущей на радио Комсомольская правда. О причинах смерти пока не сообщается.

Известный телеведущий Андрей Норкин сообщил в своем "Инстаграме" о скоропостижной смерти его супруги Юлии.Ей было 53 года. Без мамы остались четверо детей.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Норкин (@norkinntv) 5 Июн 2020 в 1:51 PDTСупруги вместе работали во многих проектах, в последнее время Юлия работала ведущей на радио "Комсомольская правда". Свой последний эфир Юлия Норкина провела 26 апреля — это был радиомарафон, посвященный врачам-героям, которые борются с коронавирусом.Как сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва", причиной смерти стал инфаркт.Прощаться с Юлией Норкиной будут 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.