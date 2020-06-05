Северный флот России начал слежение за французским фрегатом Aquitaine, который вошел в Баренцево море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Северный флот России начал слежение за французским фрегатом Aquitaine, который вошел в Баренцево море. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.Ранее ВМС Франции заявили, что экипаж Aquitaine впервые пересечет Полярный круг. Задача моряков – изучить этот регион и его особенности, а также показать, что Франция – все еще морская держава.Фрегат Aquitaine – это многоцелевой боевой корабль. Длина – 137 метров, водоизмещение – около 6 тысяч тонн, экипаж – 108 человек. Вооружение состоит из противокорабельных ракет EXOCET, зенитных ракет Aster 15, а также MdCN – это морская версия крылатой ракеты Storm Shadow.Плюс фрегат несет 76-миллиметровую артиллерийскую установку, пару 20-миллиметровых пушек, торпедные аппараты.Ранее в Баренцево море вошла корабельная группа НАТО, состоявшая из американских эсминцев Donald Cook, Porter, Roosevelt и британского фрегата Kent. Российские военные посчитали действия моряков Североатлантического альянса провокацией.