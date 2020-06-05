Утром 5 июня на Рябиновой улице на западе Москвы столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Nissan, передает сайт . В результате ДТП пострадали два человека. Находились они в иномарке или же в ..

Утром 5 июня на Рябиновой улице на западе Москвы столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Nissan, передает сайт "". В результате ДТП пострадали два человека. Находились они в иномарке или же в общественном транспорте – не уточняется. На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.