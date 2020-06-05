Глава Министерства обороны Греции Никос Панайотопулос отметил рост числа агрессивных провокаций со стороны Турции, передает . Он отметил, что страна будет использовать дипломатические ..

Глава Министерства обороны Греции Никос Панайотопулос отметил рост числа агрессивных провокаций со стороны Турции, передает . Он отметил, что страна будет использовать дипломатические возможности для решения конфликта, но также приступила к увеличению сдерживающей мощи своих вооруженных сил. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Афины готовы к военному противостоянию с Анкарой.