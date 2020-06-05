Участники акции напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

В рамках проведения широкомасштабной кампании «Безопасное лето», которая проходит на территории Владимирской области с 1 по 30 июня 2020 года, сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Дорожный надзор» провели акцию «Пристегни своего ребенка – в твоих руках жизнь!»В ходе проведения профилактических бесед организаторы акции разъясняли родителям-водителям возможные последствия пренебрежения средствами пассивной защиты в транспортном средстве не только для юных пассажиров, но и для взрослых. Полицейские напомнили автомобилистам о различных видах детских удерживающих устройств, соответствующих требованиям ГОСТа, рассказали о принципах выбора автокресла в зависимости от ростовых и весовых параметров ребенка.Всем участникам мероприятия автоинспекторы вручили средства индивидуальной защиты (медицинские маски) и информационные буклеты о правилах перевозки пассажиров. Также призвали к осторожному и внимательному поведению и напомнили, что взрослые несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка.