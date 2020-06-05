В Иванове пьяный водитель перепутал при повороте лево и право, выехал на пешеходный переход и сбил женщину с двумя детьми и мужчину. Авария попала на видео, снятое камерой наблюдения.

В Иванове пьяный водитель перепутал при повороте лево и право, выехал на пешеходный переход и сбил несколько человек — женщину с двумя детьми и мужчину.Инцидент произошел в четверг, 4 июня, в Сухово-Дерябихском микрорайоне. Мужчине была оказана медицинская помощь на месте происшествия, мама и ее семилетняя дочь получили травмы и были госпитализированы. Годовалый ребенок в коляске не пострадал.Полицейские сообщили, что водитель легковушки оказался пьян — прибор показал 1,670 мг алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе.На виновника аварии, передвигающегося без страхового полиса, было оформлено три административных материала. Машину поместили на штрафную стоянку.