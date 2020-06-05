Гражданин изготовил и предъявил в страховую компанию для получения выплаты поддельные документы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества в сфере страхования.В полицию поступило заявление от представителя одной их страховых компаний о предполагаемом факте мошенничества. Полицейские установили, что в организацию обратился гражданин, автомобиль которого застрахован по полису ОСАГО и сообщил о наступлении страхового случая, представив при этом необходимые документы и заявление по выплате страхового возмещения на сумму более 1 миллиона рублей. Однако представленные документы вызвали у сотрудников сомнения в их подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Большом Сергиевском переулке задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что ранее автомобиль задержанного попал в ДТП, но авария не была надлежащим образом оформлена. Гражданин изготовил и предъявил в страховую компанию для получения выплаты поддельные документы. Злоумышленник не смог довести свой противоправный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60