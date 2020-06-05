"В отдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности финансово-кредитной организации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу столицы задержали троих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата.В отдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности финансово-кредитной организации о том, что в помещении банка на Лермонтовском проспекте сработала сигнализация.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники в медицинских масках с помощью троса, прикрепленного к автомобилю, разбили терминал. В тот момент в нем находилось свыше шести с половиной миллионов рублей. Однако сообщники не успели реализовать свой план и вынуждены были скрыться.В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Королеве Московской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Еще один соучастник был задержан в Волгоградской области.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк