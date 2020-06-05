Фигуранты через интернет-магазины предлагали покупателям технику с незаконно нанесенными на нее логотипами всемирно известной марки...

СЧ СУ УВД по СВАО направлено в суд уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков.В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела посредством интернет-магазинов, предлагали покупателям широкий ассортимент техники с незаконно нанесенными на нее логотипами всемирно известной марки. Общая сумма материального ущерба составила около 600 тысяч рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое граждан в возрасте от 29 до 33 лет. В отношении одной из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28