В Гайнском районе продолжается широкомасштабный розыск пропавшего без вести десятилетнего мальчика. Велосипед ребенка обнаружили накануне в лесу.

В Гайнском районе продолжается широкомасштабный розыск пропавшего без вести десятилетнего мальчика. Велосипед ребенка обнаружили накануне в лесу, передает ГТРК "Пермь".Вчера к операции по указу главы регионального МВД Михаила Давыдова подключились сотрудники близлежащих отделов полиции из Косинского, Кудымкарского, Юрлинского, Карагайского, Кочевского районов и Перми, а также кинологи со служебными собаками. К поискам подключены вертолет, самолет и два беспилотника.Специалисты разделили местность на квадраты. Территорию исследуют силы Росгвардии, полиции, МЧС, СК, волонтеры, местные жители и охотники. В общей сложности не менее 300 человек. Отметим, что Гайнский район является болотистым с труднопроходимыми участками, где отсутствует мобильная связь. В ближайшее время по решению главы краевого управления МВД на место прибудут дополнительные силы полиции.Напомним, правоохранители разыскивают десятилетнего мальчика из поселка Лель. Он отправился на велосипеде в лес 3 июня. Родители сначала вели поиск самостоятельно, однако спустя несколько часов им пришлось обратиться в полицию. В настоящий момент местонахождение ребенка не установлено.