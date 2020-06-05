В пунктах сдачи Единого государственного экзамена могут появиться лаборатории для сдачи экспресс-тестов на коронавирус. В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что пока данный вопрос прорабатывается, решение еще не принято.

Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус в пунктах сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, пока данный вопрос прорабатывается, решение еще не принято.Пробные ЕГЭ начнутся 29 и 30 июня. В эти даты пройдет проверка готовности системы к выполнению всех требований Роспотребнадзора. Основной поток стартует 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Русский язык выпускники будут сдавать 6 и 7 июля. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.В этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Для девятиклассников экзамены отменены.