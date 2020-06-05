Первое место по продажам в России новых автомобилей вновь заняли вазовские машины.

Первое место по продажам в России новых автомобилей вновь заняли вазовские машины.В мая списки самых продаваемых машин в России вновь возглавила Lada Granta, несмотря на спад продаж в 48% (5726 автомобилей). Второе место заняла Lada Vesta: 4475 машин и минус 49% к маю прошлого года. Kia Rio стал третьим, набрав 3655 покупателей (-56%).Четвертое место заняла лидирующая в стане кроссоверов Hyundai Creta: ее купили 3243 раза (-44%), пишет "Автостат". Volkswagen Polo потерял в мае 56% продаж, но нашел 2158 клиентов и занял пятое место.Шестое место - у Lada Largus (1981 машина, -38%), седьмым стал Hyundai Solaris (1924 потребителя, -64%), Lada 4x4 нашла 1664 покупателя, что на 30% ниже прошлогоднего мая.Следом - Renault Duster (1470 покупателей, - 55%), а замыкает первую десятку Renault Logan (1396 проданных машин, -39%).По данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в мае спад российских продаж новых автомобилей составил 51,8 процента.