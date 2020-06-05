Весенние заморозки в южных регионах, возможно, окажут влияние на урожай ягод и фруктов, но цены на них не обязательно вырастут.

Весенние заморозки в южных регионах, возможно, окажут влияние на урожай ягод и фруктов, но цены на них не обязательно вырастут.Производители и торговые сети учтут покупательную способность населения, полагают опрошенные РИА "Новости" участники отрасли.По данным Росстата, валовый сбор плодов и ягод в хозяйствах России всех категорий в 2019 году увеличился на 4,9% до 3,5 миллиона тонн. Свыше 25% урожая было собрано в Южном федеральном округе.Агрономы бьют тревогу: фермеры на Кубани могут потерять до 80% урожая фруктов и ягод.Ночные заморозки и резкие перепады температур с конца марта до середины апреля в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее совпали с периодом цветения ягод и фруктов. "Из-за погодных условий общие потери годового урожая могут составить примерно 20%, если у крупных хозяйств будут проблемы по сбору урожая, то, возможно, и до 40%", — сообщила директор Союза производителей ягод Ирина Козий.Возможно, пострадает и урожай яблок из-за холодной весны в южных регионах. По словам президента Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игоря Муханина "поражение может быть не 60-80%, а 40-50%", но точно станет известно не раньше середины июня. Часть деревьев зацвела, но "у яблонь есть такая особенность, как запасные почки".Но в Крыму отмечено хорошее начало сезона — созрел первый урожай черешни. Не помешали даже заморозки. Чтобы в будущем противостоять капризам погоды, было решено высадить и молодые морозоустойчивые саженцы.