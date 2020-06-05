Генеральный директор предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о работе над созданием новейшей винтовки DXL-5, передает . Она будет способна поражать цели на рекордно большом расстоянии ..

Генеральный директор предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о работе над созданием новейшей винтовки DXL-5, передает . Она будет способна поражать цели на рекордно большом расстоянии – семь километров. Дистанция "уверенной стрельбы" будет составлять три километра. Оружия с подобными характеристиками, заметил Владислав Лобаев, на мировом рынке снайперского оружия еще не было.