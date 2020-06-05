5 июня в 17:00 состоится прямая трансляция круглого стола, участники которого обсудят функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 и вопросы возвращения медицины в режим оказания плановой помощи. В круглом столе примут участие заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый и другие.

5 июня в 17:00 состоится прямая трансляция телемоста, участники которого обсудят функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 и вопросы возвращения медицины в режим оказания плановой помощи.В настоящее время в России, как и во всем мире, большинство ресурсов системы здравоохранения направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако даже в условиях пандемии нельзя забывать о пациентах с острыми и хроническими заболеваниями. Об этом напомнил президент России Владимир Путин. По его словам, помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы и органов дыхания, онкологическими заболеваниями должна оказывается своевременно и в полном объеме. Нельзя допустить и снижения доступности лекарственной терапии. Концентрация усилий только на борьбе пандемией приведет к росту смертности и заболеваемости от всех остальных заболеваний в ближайшие годы.В беседе примут участие заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России Андрей Каприн и другие.