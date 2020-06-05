5 июня началась прямая трансляция круглого стола, его участники обсуждают функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 и вопросы возвращения медицины в режим оказания плановой помощи. Участвуют заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый и другие.

5 июня в 17:00 началась прямая трансляция телемоста, участники которого обсуждают функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 и вопросы возвращения медицины в режим оказания плановой помощи.В настоящее время в России, как и во всем мире, большинство ресурсов системы здравоохранения направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако даже в условиях пандемии нельзя забывать о пациентах с острыми и хроническими заболеваниями. Об этом напомнил президент России Владимир Путин. По его словам, помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы и органов дыхания, онкологическими заболеваниями должна оказывается своевременно и в полном объеме. Нельзя допустить и снижения доступности лекарственной терапии. Концентрация усилий только на борьбе пандемией приведет к росту смертности и заболеваемости от всех остальных заболеваний в ближайшие годы.В беседе принимают участие заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России Андрей Каприн и другие.