После мощного взрыва и пожара в девятиэтажном доме на юге Москвы прозвучало еще несколько хлопков, об этом свидетельствует сделанная соседями запись. Ранее начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов заявил, что погибший в результате ЧП 31-летний мужчина увлекался пиротехникой.

После мощного взрыва и пожара в девятиэтажном доме на юге Москвы прозвучало еще несколько хлопков, об этом свидетельствует сделанная соседями запись. Ранее начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов заявил, что погибший в результате ЧП 31-летний мужчина увлекался пиротехникой.Жертвой химических опытов стал Александр Пономарев, который переехал к отцу менее года назад. Работал он программистом, а все свободное время посвящал своему увлечению. Один из экспериментов закончился трагически.Первый взрыв в доме на Дорожной улице прогремел около 12:20: взрывной волной выбило стекла, а в помещении вспыхнул пожар. На протяжении нескольких минут жильцы слышали хлопки, доносящиеся из объятой пламенем квартиры.Специалисты "Мосгаза" после осмотра места происшествия подтвердили, что утечек голубого топлива не было, а газовое оборудование не пострадало.