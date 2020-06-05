Молодой человек, совершив кражу телефона, через мобильное приложение похитил денежные средства с банковского счета потерпевшей.

2 июня 2020 года в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что неустановленное лицо совершило кражу сотового телефона стоимостью более 10 тысяч рублей и в последующем через приложение «Мобильный банк» похитило денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что сотовый телефон был похищен из сумки потерпевшей, которую она оставила на руле своего велосипеда у магазина. Совершив покупку, женщина уехала домой и только через два часа обнаружила пропажу сотового телефона, а об исчезновении денег со счета узнала, когда обратилась в банк, чтобы заблокировать операций по карте, но со счета уже успели похитить 7 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опросили возможных свидетелей, проанализировали операции по карте. Принятыми мерами полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Вязниковского района 1996 года рождения, ранее судимый. Молодой человек содеянном сознался.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).