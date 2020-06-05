Женщина пошла на риск, попытавшись остановить прохожего, угнавшего ее автомобиль. Ей не удалось вернуть похищенную собственность, однако в дело вступили стражи порядка, задержавшие подозреваемого. Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в совершении дерзкого угона, об этом в пятницу, 5 июня, сообщает пресс-служба МВД РФ.По данным правоохранителей, ранее судимый 36-летний житель Оренбургской области, временно приехавший в Химки, обнаружил на Ленинском проспекте незапертый автомобиль с заведенным двигателем. Незадолго до этого хозяйка машин остановилась побеседовать со своим знакомым и покинула транспортное средство, не заглушив его.Злоумышленник занял водительское место и двинулся прочь – его попыталась остановить владелица автомобиля, буквально повисшая на своей машине. Примерно через километр она не удержалась и рухнула на асфальт.В настоящее время угонщик задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", похищенная собственность вернулась к законной хозяйке.