Японский журналист и политолог Юкио Касияма опубликовал на страницах Wedge Infinity статью, в которой потребовал отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что советские войска ..

Японский журналист и политолог Юкио Касияма опубликовал на страницах Wedge Infinity статью, в которой потребовал отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что советские войска оккупировали Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп. При этом сейчас японское общество согласно требовать только два острова из четырех для того, чтобы поставить точку в этом многолетнем споре.Однако такой подход ошибочен, уверен политолог. По его словам, "необходимо со всей твердостью" вернуться к требованию всех четырех островов Курильского архипелага, передает . Это, считает Юкио Касияма, покажет всему миру, что Токио может за себя постоять.