Сменился главный тренер сборной России по хоккею. Алексей Кудашов покинул свой пост. Его место занял Валерий Брагин.

Сменился главный тренер сборной России по хоккею. Алексей Кудашов покинул свой пост. Его место занял Валерий Брагин.64-летний Валерий Брагин совмещать посты главного тренера сборной России и СКА (Сант-Петербург). В его тренерский штаб войдут Алексей Жамнов, Александр Бойков, Андрей Козырев и Рашит Давыдов (тренер вратарей), сообщает РИА Новости.Бывший нападающий "Спартака" и "Химика" Брагин известен в первую очередь по работе с молодежной сборной России, которую он тренировал в 2010-2012 годах и с 2014 года. Под его руководством российская молодежка выигрывала чемпионат мира в 2011 годы, четыре раза занимала второе и дважды третье места.