Даже во время карантина знаменитость не позволяет себе расслабиться. Певица Валерия следит за фигурой и тщательно продумывает наряды.

Даже во время карантина знаменитость не позволяет себе расслабиться. Певица Валерия следит за фигурой и тщательно продумывает наряды.Накануне исполнительница впервые за долгое время вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Для прогулки певица Валерия надела свободную толстовку, спортивные штаны, черный плащ и белые кроссовки.Наряд артистки оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. По словам специалиста, если звезда застегнет плащ, ее стиль можно будет назвать спортивным шиком. Черные и белые цвета делают образ контрастным. "Также контраста добавили блеск кожи черного плаща и выраженная матовость спортивных брюк", – отметила она.Массивные кроссовки, которые примерила , давно стали классикой и будут модными весной и летом этого года. Лариса Тимиряева добавила, что в этом образе артистка выглядит молодо, стройно, красиво. Это не может не восхищать, пишет Teleprogramma.pro.3 Июн 2020 в 2:53 PDT"Дни.ру" писали о том, что певица Валерия после скандала с участием ее супруга Иосифа Пригожина. Недавно он заявил, что многие артисты еле сводят концы с концами из-за пандемии коронавируса, поэтому им необходима помощь государства. Слова продюсера возмутили простых граждан.