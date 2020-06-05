Историк моды и ведущий шоу Модный приговор Александр Васильев поведал, что певица Надежда Бабкина вышла из больницы похудевшей. Кутюрье добавил, что тоже немного сбросил в весе из-за недуга.

Историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" АлександрВасильев поведал, что певица Надежда Бабкина вышла из больницы похудевшей.Кутюрье добавил, что тоже немного сбросил в весе из-за недуга.Вокалистка Надежда Бабкина провела целый месяц в медицинскомучреждении. Знаменитость лечили от двустороннего воспаления легких. Певицавернулась к работе почти сразу после выписки.По словам Александра Васильева, болезнь отняла у НадеждыБабкиной десять килограммов. Плюс ко всему задолго до госпитализации артисткасела на диету. Благодаря смене режима питания звезда сцены похудела на 20килограммов. "Всего же она потеряла 30 килограммов", – посчитал историк моды.Добавим, что в прошлом году Надежда Бабкина перешла наинтервальное голодание: на несколько приемов пищи в сутки выделяется всеговосемь часов, затем обязательно 16 часов ничего не есть. Вокалиста питаласьлибо с 10:00 до 18:00, либо с 12:00 до 20:00. На этой системе питания Бабкинапотеряла 22 килограмма. Сегодня певица весит не больше 70.19 Мар 2019 в 4:04 PDT. Сейчас Васильев уже вернулся кработе. Историк моды не скрывает, что на телевидении никто не будет ждать покаон придет в форму после перенесенного недуга. Производство программы он назвал "мясорубкой". Кутюрье подчеркнул, что впервые за 12 лет на шоу взялбольничный.